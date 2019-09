Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Hüfingen) Grundstückseinfassung vermutlich durch Lastwagen beschädigt - Polizei bittet um Hinweise zum flüchtigen Verursacher

Hüfingen (ots)

Vermutlich der Fahrer eines Lastwagens hat in den frühen Morgenstunden des Mittwochs, etwa gegen 05 Uhr, eine Grundstückseinfahrt an einem Anwesen im Großschönauer Ring beschädigt. Ohne sich um den angerichteten Schaden in Höhe von rund 1000 Euro zu kümmern, fuhr der Unbekannte davon. Nun ermittelt die Polizei Donaueschingen (0771 83783-0) wegen der begangenen Unfallflucht und bittet um Hinweise zum Verursacher.

Rückfragen bitte an:



Dieter Popp

Polizeipräsidium Tuttlingen

Pressestelle

Telefon: 07461 941-115

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell