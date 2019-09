Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Brigachtal-Kirchdorf) Absichtlich Papiercontainer in Brand gesteckt - Polizei bittet um Hinweise

Brigachtal-Kirchdorf (ots)

Unbekannte Täter haben am Mittwoch, vermutlich kurz nach 16 Uhr, absichtlich einen Papiercontainer in Brand gesteckt, der in einem überdachten Lagerraum in einer Wohnanlage an der Marbacher Straße gegenüber dem Rathaus abgestellt war. Ein Zulieferer einer angrenzenden Apotheke entdeckte den Brand und unterrichtete eine Apotheken-Mitarbeiterin. Unter Zuhilfenahme eines Feuerlöschers nahmen die Beiden die ersten Löschmaßnahmen vor und zogen den Papiercontainer unter der Überdachung hervor. Die verständigte Feuerwehr Brigachtal löschte den Container dann noch vollständig ab. Die Polizei Villingen (07721 601-0) hat entsprechende Ermittlungen eingeleitet und bittet um sachdienliche Hinweise.

