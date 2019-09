Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Blumberg) Brand im Räucherturm einer Fleisch- und Wurstfabrik - Feuerwehr Blumberg mit Teilort Fützen und Abteilung Donaueschingen im Einsatz

Blumberg (ots)

Aus bislang unbekannter Ursache ist es am Donnerstagvormittag, gegen 10.30 Uhr, an einer Räucheranlage im vierten beziehungsweise fünften Obergeschoss des Räucherturmes einer Fleisch- und Wurstfabrik in der Waldshuter Straße zu einem Brand gekommen. Die insgesamt 224 anwesenden Mitarbeiter der Fabrik konnten das Firmengebäude selbstständig verlassen. Personen kamen nicht zu Schaden. Bei dem Brand wurden die Zwischendecke der beiden Obergeschosse beschädigt. Der Sachschaden dürfte nach ersten Schätzungen im Bereich von etwa 200.000 bis 300.000 Euro liegen.

Während den Einsatzmaßnahmen musste die Landesstraße 214 für knapp zwei Stunden gesperrt werden. Der Verkehr wurde örtlich umgeleitet. Bei den Löscharbeiten waren die Freiwillige Feuerwehr mit den Abteilungen Blumberg und Fützen sowie Donaueschingen mit insgesamt 12 Fahrzeugen und etwa 60 Kräften eingesetzt. Vorsorglich eilten auch vier Rettungswagenbesatzungen an die Einsatzstelle, die jedoch nicht tätig werden mussten. Die polizeilichen Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Rückfragen bitte an:



Dieter Popp

Polizeipräsidium Tuttlingen

Pressestelle

Telefon: 07461 941-115

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell