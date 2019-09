Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Freudenstadt) Motorradfahrerin stürzt

Freudenstadt (ots)

Eine Motorradfahrerin ist am Mittwochnachmittag auf der B294 bei einem Bremsmanöver ohne Fremdbeteiligung gestürzt.

Die 35-Jährige musste in Höhe der Abzweigung nach Obermusbach verkehrsbedingt stark abbremsen. Dabei verlor sie die Kontrolle über ihr Motorrad und stürzte. Die Frau verletzte sich leicht. Am Motorrad entstand Sachschaden in Höhe von zirka 1000 Euro.

