POL-TUT: (Deißlingen) Tier ausgewichen - Auto kommt von Fahrbahn ab

Deißlingen (ots)

Rund 1.500 Euro Sachschaden ist die Folge eines Unfalles am Mittwochabend auf der B27, zwischen Schwenningen und Rottweil.

Gegen 22.15 Uhr war die 22-jährige Fahrerin eines VW Lupo von Schwenningen in Richtung Rottweil unterwegs. Auf Höhe von Deißlingen überquerte ein nicht näher beschriebenes Tier die Straße. Beim Versuch dem Tier auszuweichen, kam die junge Frau nach rechts von der Fahrbahn ab und schleuderte anschließend in den linken Straßengraben. An ihrem Pkw entstand ein Schaden in Höhe von zirka 1.500 Euro. Zur Bergung des Wagens wurde ein Abschleppdienst verständigt.

