POL-TUT: (Hechingen) Autofahrer bei Auffahrunfall verletzt

Hechingen (ots)

Am Fußgängerüberweg beim Hechinger Stadion sind am Mittwochnachmittag zwei Personenkraftwagen aufeinander gefahren. Dabei wurde ein 38-jähriger Mann verletzt.

Gegen 16.40 Uhr musste ein Mercedesfahrer an dem Zebrastreifen in der Haigerlocher Straße anhalten, weil eine Fußgängerin über die Straße wollte. Deswegen bremste er ab. Dieses Bremsmanöver erkannte ein nachfolgender VW-Fahrer zu spät. Er konnte nicht mehr rechtzeitig reagieren und fuhr dem Mercedes ins Heck. Nach dem Zusammenstoß klagte der Mercedesfahrer über Nackenschmerzen. Der Einsatz eines Rettungsdienstes war aber nicht nötig. An den beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von zirka 2500 Euro.

