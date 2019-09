Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (VS-Schwenningen) Teures Wendemanöver - Unfall fordert 9000 Euro Schaden

VS-Schwenningen (ots)

Rund 9000 Euro Sachschaden an zwei beteiligten Autos sind die Folgen eines Unfalls, den eine 21-jährige Renault-Fahrerin bei einem Wendemanöver am Mittwochabend in der August-Bebel-Straße verursacht hat. Die junge Frau wollte gegen 19.15 Uhr in der August-Bebel-Straße wenden. Hierzu benutzte sie eine Hofeinfahrt in unmittelbarer Nähe der Einmündung Weilersbacher Straße. Als die 21-Jährige dann rückwärts wieder aus der Hofeinfahrt lenkte, achtete sie nicht auf einen vorüberfahrenden VW Polo und stieß mit diesem zusammen. Bei dem Unfall wurden keine Personen verletzt.

