Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (VS-Villingen) Beim Einparken hochwertigen Mercedes beschädigt und anschließend geflüchtet - Polizei sucht Unfallzeugen

VS-Villingen (ots)

Beim Einparken auf dem Parkplatz einer Werbefirma an der Straße Nunnensteig im Gewerbegebiet Neuer Markt hat ein Unbekannter mehrere tausend Euro Sachschaden an einem hochwertigen Mercedes AMG C63 angerichtet und ist anschließend geflüchtet. Der Mercedes parkte im Zeitraum zwischen Dienstagnachmittag, 15.30 Uhr, und Mittwochnachmittag, 13.00 Uhr, auf dem Parkplatz der Folien- und Werbefirma, als es zu der Beschädigung durch den Unbekannten vermutlich beim rückwärts Einparken kam. Da sich der Besitzer des Mercedes an die Polizei in Schwenningen gewandt hat, ermittelt nun diese wegen der begangenen Unfallflucht und bittet unter der Telefonnummer 07720 8500-0 um Hinweise zum Verursacher.

