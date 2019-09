Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Schönwald im Schwarzwald) Einbruch in Wohnung eines Mehrfamilienhauses - Polizei bittet um Hinweise

Schönwald im Schwarzwald (ots)

Bereits in der vergangenen Woche, im Zeitraum zwischen Montag, 02.09., und Samstag, 07.09., sind unbekannte Täter in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses eingebrochen, deren Bewohner sich vorübergehend im Urlaub befanden. Hierbei konnten die Eindringlinge rund 400 Euro Bargeld erbeuten. Das Mehrfamilienhaus befindet sich an der Ecke Robert-Gerwig-Straße und Odenwaldstraße. Die Polizei Triberg (07722 1014) hat entsprechende Ermittlungen eingeleitet und bittet um sachdienliche Hinweise.

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell