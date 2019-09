Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (A.-Tailfingen) Ehemalige Gaststätte in der Neuweiler Straße brennt

A.-Tailfingen (ots)

In der Nacht zum Donnerstag ist in einem an der Landstraße in Richtung Neuweiler stehenden Gaststättengebäude ein Brand ausgebrochen. Das gegen 3.10 Uhr in dem seit geraumer Zeit nicht mehr genutzten Haus festgestellte Feuer entwickelte sich im weiteren Verlauf zu einem Vollbrand, der von zahlreichen Löschkräften der Feuerwehr bekämpft wurde. Die L442 musste voll gesperrt werden. Der Verkehr wird umgeleitet. Die Löscharbeiten sind noch im Gange. Aussagen zur Brandursache sind noch nicht möglich. Brandermittler der Kriminalpolizei sind bereits vor Ort. Beamte der Spurensicherung werden im Verlaufe des Vormittags ihre Arbeit aufnehmen. Eine Schätzung über die Höhe des entstandenen Sachschadens gibt es noch nicht. Personen kamen bisher nicht zu Schaden.

