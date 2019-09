Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Eutingen) Einbrecher stehlen Baumaschinen

Eutingen (ots)

Bei einem Containereinbruch an der Kreisstraße nahe des Bahnübergangs in Richtung Göttelfingen haben die Täter in der Nacht zum Mittwoch einen Stampfer und eine Motorflex gestohlen.

Zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen brachen die Täter an einem der drei Bauconatiner das Vorhängeschloss der Tür ab und hebelten den zusätzlich gesicherten Eingang anschließend mit aller Gewalt auf. Aus dem Container entwendeten sie einen Stampfer und eine Motorflex im Gesamtwert von zirka 3500 Euro. Den notwendigen Sprit ließen die Diebe ebenfalls "mitgehen". Bei den Maschinen stand ein langes Brecheisen, mit dem die Gauner versuchten, einen zweiten Container zu öffnen. Das gelang ihnen trotz hohem Krafteinsatz nicht. Es entstand erheblicher Sachschaden.

Das Polizeirevier Horb ermittelt in der Sache und bittet um Mitteilung verdächtiger Wahrnehmungen im dortigen Baustellenbereich (Telefon 07451 96 0).

Rückfragen bitte an:



Thomas Kalmbach

Polizeipräsidium Tuttlingen

Telefon: 07461 941-114

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell