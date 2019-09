Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (BL-Weilstetten) Zwei Motorradfahrer bei Auffahrunfall verletzt

BL-Weilstetten (ots)

Bei einem Auffahrunfall in der Tieringer Straße sind am Dienstagnachmittag zwei Motorradfahrer gestürzt. Beide verletzten sich leicht.

Gegen 17.40 Uhr musste ein Autofahrer, der in Richtung Bundesstraße unterwegs war, verkehrsbedingt bremsen. Hinter ihm kamen zwei Motorräder. Nur einer der beiden Motorradfahrer reagierte rechtzeitg auf das Bremsmanöver. Der hintere der Beiden war zu langsam und fuhr seinen Vordermann um. Beide stürzten und verletzten sich - glücklicherweise nur leicht. Ein Rettungsdienst musste nicht gerufen werden. An den beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von zirka 2800 Euro.

Rückfragen bitte an:



Thomas Kalmbach

Polizeipräsidium Tuttlingen

Telefon: 07461 941-114

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell