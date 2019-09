Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Dunningen)80-jährige Beifahrerin nach Unfall verstorben

Dunningen (ots)

Am Samstagabend kam es zu einem schweren Verkehrsunfall in einer Hofeinfahrt in der Bitzestraße. (wir berichteten https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110978/4369271). Die 80-jährige Beifahrerin ist am Montag ihren Verletzungen erlegen.

