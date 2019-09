Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Bisingen) Motorrad schlittert in den Graben

Bisingen (ots)

In einer der Kurven auf der Landstraße zwischen Thanheim und Onstmettingen ist am Dienstagnachmittag ein Motorradfahrer gestürzt. Es entstand zum Glück nur geringer Sachschaden.

Gegen 16.40 Uhr fuhr der 17-Jährige mit seinem Leichtmotorrad in Richtung Onstmettingen. In einer leichten Rechtskurve stürzte er. Das Motorrad schlitterte über die Fahrbahn und landete im Straßengraben. Der jugendliche Fahrer blieb unverletzt auf der Straße liegen. Es entstand Sachschaden in Höhe von zirka 300 Euro. Ursache für den "Ausrutscher" war möglicherweise eine kleine Ölverschmutzung im Kurvenbereich.

