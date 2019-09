Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Tuningen) Mehrere Sachbeschädigungen im Bereich einer Einkaufsmarktfiliale an der Schwarzwaldstraße

Tuningen (ots)

Unbekannte Täter haben in der Nacht von Montag auf Dienstag mehrere Sachbeschädigungen und Verschmutzungen im Bereich des Parkplatzes einer Einkaufsmarktfiliale an der Schwarzwaldstraße begangen. Am Tor der Warenannahme wurde die Klingel und an einem dort abgestellten Opel die Beifahrerseite mutwillig beschädigt. Zudem schoben die Täter mehrere Einkaufswagen an die Laderampe des Marktes und verschmutzten diesen Bereich mit leeren Pappbechern, ausgeleerten Pommes sowie einer leeren Flasche Jägermeister. Hinweise zu diesen Taten nimmt die Polizei Schwenningen (07720 8500-0) entgegen.

