Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Triberg im Schwarzwald) Unbekannter zerschneidet Zugseil eines Fahnenmasts und die daran aufgehängte Fahne

Triberg im Schwarzwald (ots)

Am Dienstag, im Zeitraum zwischen 08 Uhr und 15 Uhr, hat ein Unbekannter auf einem Privatgrundstück in der Mozartstraße das Zugseil eines dort aufgestellten Fahnenmasts und eine am Mast befestigte Fahne zerschnitten. Hinweise zu der begangenen Sachbeschädigung nimmt die Polizei Triberg (07722 1014) entgegen.

