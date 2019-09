Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Blumberg) Von der Fahrbahn abgekommen und gegen Verkehrsschilder gefahren - 6000 Euro Schaden

Blumberg (ots)

Ein 18 Jahre junger Autofahrer ist am Dienstagnachmittag in einer Kurve von der Fahrbahn des Tunnelweges abgekommen und massiv gegen zwei Verkehrszeichen gefahren. Der junge Mann war gegen 16.30 Uhr mit einem VW Polo auf dem Tunnelweg in Richtung Kreisverkehr Waldshuter Straße unterwegs. Aufgrund einer nicht an die Straßenverhältnisse angepassten Geschwindigkeit kam der 18-Jährige in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte hierbei mit dem Polo so heftig gegen zwei Richtungstafeln, dass diese mitsamt einem Betonsockel aus der Verankerung gerissen wurden. Der junge Mann hatte Glück und blieb unverletzt. An dem schon älteren Polo entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 5000 Euro. Die Verkehrseinrichtungen schlugen bei dem Unfall mit einem Schaden von mindestens 1000 Euro zu Buche.

