Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Tuttlingen-Möhringen) Geräteschuppen aufgebrochen - hochwertiges Werkzeug entwendet

Tuttlingen (ots)

Am vergangenen Wochenende haben Unbekannte einen Geräteschuppen in der Möhringer Brühlstraße aufgebrochen. Der Schuppen war ordnungsgemäß verschlossen - er wurde unter hohem Kraftaufwand aufgehebelt. Es wurden eine Motorsäge, eine Akku-Heckenschere sowie ein Hochdruckreiniger entwendet. Der Diebstahlsschaden beläuft sich auf über tausend Euro. Der Eingang des Schuppens befindet sich hinter einem Gewächshaus und ist von der Zufahrtsstraße aus nicht einsehbar. Das Gelände ist sowohl zu Fuß als auch mit dem Auto zu erreichen. Hinweise zu verdächtigen Fahrzeugen oder Personen bitte an die Polizei Tuttlingen, Tel. 07461 941-0.

