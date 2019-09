Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Emmingen-Liptingen) Vorfahrt missachtet - 8.000 Euro Schaden

Emmingen-Liptingen (ots)

Ein 42 Jahre alter Autofahrer hat am Sonntag an der Einmündung der Jägerstraße in die Emminger Straße einem Linienbus die Vorfahrt genommen und dadurch einen Unfall mit erheblichem Sachschaden verursacht. Der 42-Jährige wollte mit seinem Skoda Fabia auf die Emminger Straße einbiegen, als er hierbei die Seite des dort fahrenden Busses mit seinem PKW touchierte. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von etwa 8.000 Euro.

Rückfragen bitte an:



Michael Aschenbrenner

Polizeipräsidium Tuttlingen

Pressestelle

Telefon: 07461 941-110

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell