POL-TUT: (Immendingen, Hattingen) Unbekannter entsorgt Bauschutt im Wald - Polizei sucht Zeugen

Immendingen (ots)

Am Freitag hat ein unbekannter Täter an einem Waldweg im Bereich der Schneckenhalde bei Hattingen unerlaubt diversen Bauschutt entsorgt. Der Umweltsünder warf Holz- und Gipskartonplattenreste, Eimer, einen Kunststoffkorb, Kunststoffrohre, eine Lampe und vieles mehr in den Wald. Der Abfall dürfte mittels eines PKW-Anhängers oder Ähnlichem an die Örtlichkeit transportiert worden sein. Die widerrechtlich entsorgten Gegenstände deuten auf Abfall von Ausbauarbeiten hin. Wer an obengenanntem Datum verdächtige Beobachtungen gemacht hat und sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten sich mit dem Polizeiposten Immendingen (Tel.: 07462 9464-0) in Verbindung zu setzen.

