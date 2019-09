Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Tuttlingen) Auseinandersetzung nach Diebstahl im City Bistro

Tuttlingen (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag ist es zu einer tätlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen gekommen, nachdem ein circa 40 jähriger Mann die Jacken dreier Bistrobesucher klaute. Gegen 1 Uhr wollte sich der Dieb mit den Jacken der drei Personen aus dem Staub machen. Diese bemerkten den Diebstahl jedoch und verfolgten den Täter bis zum Ebertplatz, wo es zur einer tätlichen Auseinandersetzung kam. Zwei der Geschädigten wurden von dem Beschuldigten zu Boden gestoßen. Hierbei erlitten zwei leichte Verletzungen. Es gelang ihnen jedoch, dem unbekannten Täter eine der Jacke zu entreißen, bevor diesem die Flucht gelang. Am Tatort konnte indes die vom Täter getragene Jacke sichergestellt werden. Bei dem Täter soll es sich um einen einen circa 40-jährigen, etwas 185 cm großen bulgarischer Staatsangehörigen handeln. Die Kriminalpolizei in Tuttlingen hat Ermittlungen aufgenommen. Hinweise bitte an die Polizei Tuttlingen, Tel. 07461/941-0.

