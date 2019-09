Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Tuttlingen-Nendingen) Einbruchserie in Nendinger Feldscheunen

Tuttlingen (ots)

Unbekannte Täter sind in der Zeit zwischen Sonntag, 17.30 Uhr, und Montag, 10.30 Uhr, in Feldscheunen im "Sengentäle" eingebrochen. Mit einem Bolzenschneider oder ähnlichem Werkzeug brachen der oder die Täter an mehreren Feldscheunen die dort angebrachten Vorhängeschlösser auf und gelangten so ins Innere. Es wurden ein Stromaggregat sowie der Zündschlüssel für einen Traktor entwendet. In Zusammenhang mit diesen Einbrüchen kann sehr wahrscheinlich ein weiteres Delikt gebracht werden, bei dem im Eingangsbereich des Schützenhauses Nendingen ein Einbruchsversuch festgestellt wurde. Die Polizei Tuttlingen (Tel.: 07461 941-0) hat entsprechende Ermittlungen eingeleitet und bittet um sachdienliche Hinweise.

gez. Janine Gollnau

Rückfragen bitte an:



Michael Aschenbrenner

Polizeipräsidium Tuttlingen

Pressestelle

Telefon: 07461 941-110

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell