Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Tuttlingen) Feuerwehr rettet eingeklemmte Katze

Tuttlingen (ots)

Am Montagmorgen, gegen 10 Uhr, ging ein Notruf ein, wonach in der Koloniestraße eine Katze im Fenster eingeklemmt sei. Dem Anrufer zufolge sei in an dem Fenster bereits alles voller Blut. Die angerückte Feuerwehr konnte das Tier schließlich aus seiner misslichen Lage befreien - die Katze hatte versucht, durch ein schräg gestelltes Fenster ins Freie zu gelangen und sich hierbei die Pfote eingeklemmt. Nach der Bergung wurde das Tier in die Obhut eines Tierarztes übergeben.

