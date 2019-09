Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Deißlingen) Sattelzug beschädigt anschließend geflüchtet - Zeugen gesucht

Deißlingen (ots)

In der Feldbergstraße wurde im Zeitraum von vergangenem Samstag bis Montagabend ein dort geparkter Sattelzug vorne links beschädigt. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 1.000 Euro. Vom Verursacherfahrzug konnten kleinere Splitter einer Beleuchtungseinheit am Unfallort aufgefunden werden. Weitere Hinweise zum Verursacher liegen bislang nicht vor. Hinweise bitte an die Polizei Rottweil, Tel. 0741/477-0.

