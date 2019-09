Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Rottweil) Unfallflucht - Zeugen gesucht

Rottweil (ots)

In der Stadionstraße wurde auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes ein Pkw Seat Alhambra am Montagabend, gegen 17.10 Uhr beschädigt. Ein bislang unbekannter Autofahrer touchierte den Seat und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Aufgrund der Höhe des Schadens ist davon auszugehen, dass es sich bei dem Verursacherfahrzeug um einen Transporter oder ähnlich hohes Fahrzeug gehandelt haben muss. Hinweise bitte an die Polizei Rottweil, Tel. 0741/477-0.

