Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Schramberg, Sulgen) Vorfahrt missachtet - Insassin leicht verletzt - hoher Sachschaden

Schramberg (ots)

Ein 80-jähriger Autofahrer missachtete am Montagmorgen an der Kreuzung Max-Panck-Straße/Dr.-Kurt-Steim-Straße die Vorfahrt eines 53-jährigen Pkw-Lenkers. Der Unfallverursacher war nach Zeugenaussagen ungebremst in die Kreuzung eingefahren. Bei der Kollision wurden beide Fahrzeuge total beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 30.000 Euro. Die Beifahrerin im Pkw des 80-Jährigen erlitt leichte Verletzungen.

