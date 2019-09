Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (St. Georgen im Schwarzwald) Nach Raubdelikt am Dienstagmorgen durch drei junge Männer am Bahnhof St. Georgen sucht die Polizei Zeugen

St. Georgen im Schwarzwald (ots)

Im Zusammenhang mit einem Raubdelikt, welches am Dienstagmorgen, kurz vor 08 Uhr, im Bereich des Bahnhofsvorplatzes von drei jungen Männern an einem 17-Jährigen begangen worden ist, sucht die Polizei dringend Zeugen.

Der 17-Jährige fuhr am Dienstagmorgen zunächst mit einem Linienbus nach St. Georgen und wollte dann von dort aus mit der Bahn nach Villingen fahren. Am Bahnhof in St. Georgen angekommen, fragte der Jugendliche drei auf dem Bahnhofsvorplatz befindliche Männer nach dem Standort des Fahrscheinautomaten. Diese zeigten sich hilfsbereit und führten den Jugendlichen in Richtung Gleisunterführung. Anstatt dem 17-Jährigen den Fahrscheinautomaten zu zeigen, drückten die drei jungen Männer den Jugendlichen an die Wand, drohten ihm mit einem herausgezogenen Taschenmesser und forderten die Herausgabe der mitgeführten Wertsachen. Hierbei erbeuteten die Täter rund 15 Euro Bargeld. Gerade, als die Unbekannten auch noch das Handy des Jugendlichen forderten, näherte sich eine Passantin der Gleisunterführung. Die Täter ließen sofort von dem 17-Jährigen ab und flüchteten zu Fuß in Richtung des an der Industriestraße nahegelegenen Rewe-Einkaufmarktes.

Die drei flüchtigen Täter konnten vom geschädigten Jugendlichen wie folgt beschrieben werden: Drei männliche Personen, alle etwa 20 Jahre alt mit schwarzen Haaren. Zwei der Täter trugen einen Vollbart, der dritte Täter hatte einen kürzeren Bart. Zwei der Flüchtigen trugen zur Tatzeit schwarze Jogginghosen, einer eine dunkle Jeans mit Löchern. Ansonsten trugen die Täter unterschiedliche Oberbekleidungen; einen schwarz-roten Pullover, eine Adidas-Jacke sowie eine dunkle Jacke. Zwei der Männer hatten schwarze Kappen auf, der dritte eine weiße Kappe, ähnlich Baseball-Caps. Die Männer sprachen nur gebrochen Deutsch und hatten ein ausländisches, mutmaßlich arabisches Aussehen.

Die Polizei sucht nun dringend Zeugen. Diese und insbesondere die Passantin, die an der Gleisunterführung hinzugekommen ist, werden gebeten, sich mit der Polizei St. Georgen (07724 9495-00) oder mit der Kriminalpolizei Villingen (07721 601-0) in Verbindung zu setzen.

