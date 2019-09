POL-TUT: (Meßstetten) Vorfahrt missachtet

Polizeipräsidium Tuttlingen

Am Dienstagmorgen sind in Heinstetten nach einer Vorfahrtsverletzung zwei Personenkraftwagen zusammengestoßen. Es entstand Sachschaden.

Gegen 10.15 Uhr bog ein KIA von der Schönfeldstraße in die Donautalstraße ab. Beim Abbiegen übersah die 66-jährige Kia Fahrerin einen vor ihr auf der Donautalstraße querenden Opel und fuhr ihm in die Seite. Es entstand Sachschaden in Höhe von zirka 10.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

