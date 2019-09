Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (VS-Weilersbach) Unter Einfluss von Medikamenten Auto gefahren und Unfall verursacht

VS-Weilersbach (ots)

Unter dem Einfluss von Medikamenten hat eine 57-jährige Autofahrerin am Montagabend, gegen 18 Uhr, einen Verkehrsunfall in der Straße "Im Hasenwald" verursacht. Die Frau hatte mehrere Beruhigungsmittel und am Abend zuvor auch Schlafmittel zu sich genommen. Unter dem Einfluss dieser Medikamente fuhr sie am Montagabend mit einem SUV des Typs Kia Sportage durch die Straße "Im Hasenwald" und prallte gegen einen am Fahrbahnrand geparkten Wohnwagen. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Personen kamen nicht zu Schaden. Bei der Unfallaufnahme konnten die Beamten feststellen, dass die 57-Jährige sehr schläfrig war. Zudem reagierte und sprach die Frau merklich verlangsamt. Nach einer Blutentnahme und der Abgabe des Führerscheines muss sich die 57-Jährige nun noch in einem Strafverfahren führ die Fahrt unter Medikamenteneinfluss und den dabei verursachten Unfall verantworten.

Rückfragen bitte an:



Dieter Popp

Polizeipräsidium Tuttlingen

Pressestelle

Telefon: 07461 941-115

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell