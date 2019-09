Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Donaueschingen) Unbekannte schlagen an einem geparkten Auto Ecke Max-Egon-Straße und Poststraße mehrere Scheiben ein - Polizei bittet um Hinweise

Donaueschingen (ots)

Unbekannte Täter haben im Zeitraum von Freitagabend bis Montagmorgen an einem auf dem Parkplatz Ecke Max-Egon-Straße und Poststraße abgestellten Volvo V60 Kombi mehrere Scheiben eingeschlagen. In dem schwarzen Volvo Kombi mit "FR-" Kennzeichen wurden keine Wertgegenstände aufbewahrt, so dass die Polizei von einer mutwillig begangenen Sachbeschädigung ausgeht. Hinweise zu der Tat werden an das Polizeirevier Donaueschingen (0771 83783-0) erbeten.

