Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Donaueschingen) Vom Parkplatz eines Einkaufsmarktes unachtsam auf die Straße gefahren - Unfall fordert zwei leicht verletzte Personen und 10.000 Euro Schaden

Donaueschingen (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen und rund 10.000 Euro Sachschaden ist es am Montagnachmittag, kurz nach 15 Uhr, bei einer Parkplatzausfahrt eines Einkaufsmarktes an der Bregstraße gekommen. Dort wollte ein 44-jähriger Fahrer eines VW Golfs - vom Parkplatz kommend - auf die Bregstraße abbiegen. Hierbei achtete der Mann nicht auf einen von links nahenden Wagen der Marke Cadillac, dessen 62-jähriger Fahrer auf der Bregstraße unterwegs war. Bei einem Zusammenprall der beiden Autos zog sich der Golf-Fahrer leichte Verletzungen zu und musste in der Donaueschinger Klinik behandelt werden. Auch der Fahrer des Cadillacs wurde von den eingetroffenen Rettungskräften vorsorglich zur Untersuchung in die Klinik gebracht.

