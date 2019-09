Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Donaueschingen) 91-jähriger Autofahrer erleidet Herzattacke, kommt von der Straße ab und verstirbt noch an der Unfallstelle

Donaueschingen (ots)

Nach einer erlittenen Herzattacke ist ein 91-jähriger Autofahrer am Montagabend, gegen 18.20 Uhr, kurz vor der Kreuzung Schluchweg und Eichendorfstraße von der Straße abgekommen und hat eine angrenzende Hecke überfahren. Weder am Wagen noch an der Hecke entstand nennenswerter Sachschaden. Trotz sofort zur Hilfe eilenden Passanten und Reanimationsmaßnahmen der eintreffenden Rettungskräfte verstarb der 91-Jährige noch an der Unfallstelle an seinem Herzleiden.

