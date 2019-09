Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Bad Dürrheim - Oberbaldingen) Unbekannte begehen Farbschmierereien und Sachbeschädigungen in der Ostbaar-Schule - Polizei bittet um Hinweise

Bad Dürrheim - Oberbaldingen (ots)

In der Zeit zwischen Freitagmittag und Samstagmorgen sind unbekannte Täter - vermutlich Jugendliche - über eine unverschlossene Fluchttüre in die Ostbaar-Schule eingedrungen, haben dort einen Schreibtisch mit einem pinkfarbenen Stift beschmiert und eine unbekannte Flüssigkeit in einem Klassenzimmer ausgeschüttet. Zudem beschädigten die Eindringlinge einen Türrahmen und entwendeten drei Flaschen Mineralwasser aus einer Getränkekiste. Die Polizei Bad Dürrheim (07726 93948-0) hat entsprechende Ermittlungen eingeleitet und bittet um Zeugenhinweise.

