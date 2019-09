Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Bad Dürrheim - Oberbaldingen) Gegen geparktes Auto gefahren - drei Fahrzeuginsassen verletzt

Bad Dürrheim - Oberbaldingen (ots)

Aus Unachtsamkeit ist ein 40-jähriger Fahrer eines mit mehreren Personen besetzten VW Golfs am Montagmittag gegen einen in der Hauptstraße geparkten Volvo gefahren. Der Mann war gegen 12.50 Uhr auf der Hauptstraße in Richtung Unterbaldingen unterwegs, als er nicht aufpasste und im Bereich der Abzweigung "Im Gässle" in die Fahrerseite eines dort am Fahrbahnrand der Hauptstraße geparkten Volvos fuhr. Bei dem Unfall zogen sich drei im Golf befindliche Mitfahrer, darunter eine 37-jährige Frau und zwei Kinder im Alter von 13 und 16 Jahren leichte Verletzungen zu und mussten zur weiteren Behandlung in eine Klinik gebracht werden. An den beiden beteiligten Autos entstand Sachschaden in Höhe von rund 6000 Euro.

Rückfragen bitte an:



Dieter Popp

Polizeipräsidium Tuttlingen

Pressestelle

Telefon: 07461 941-115

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell