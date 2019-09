Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Freudenstadt) Langer Kratzer an grauem Mercedes - Zeugen gesucht

Freudenstadt (ots)

Ein unbekannter Täter hat am Montag, zwischen 15.30 Uhr und 16.10 Uhr, auf der Parkplatz des Hermann-Saam-Stadions einen spitzen Gegenstand über die Beifahrertür eines geparkten Mercedes gezogen. Ergebnis war ein zirka 80 cm langer, tief gehender Kratzer in dem grauen Lack und ein Schaden in Höhe von zirka 800 Euro. Der Täter verschwand spurlos. Hinweise gibt es bisher keine. Deswegen bittet das Polizeirevier Freudenstadt um die Mitteilung von verdächtigen Beobachtungen, die im Tatzeitraum auf dem genannten Parkplatz gemacht wurden (Telefon 07441 536 0).

