Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (A.-Ebingen) Mitsubishi zerkratz

A.-Ebingen (ots)

Über das Wochenende hat ein unbekannter Täter in der Meßstetter Straße, beim Kreisverkehr, einen Mitsubishi zerkratzt. Mit einem spitzen Gegenstand ritzte der Unbekannte mehrere Scharten in den Lack über dem Griff der Fahrertür. Es entstand Sachschaden in Höhe von mindestens 500 Euro. Der Wagen stand von Samstag bis Montag vor dem Haus an der Ecke zum Kreisel. Das Polizeirevier Albstadt bittet um Mitteilung verdächtiger Beobachtungen, die mit der Tat zusammenhängen könnten (Telefon 07432 955 0).

Thomas Kalmbach

Polizeipräsidium Tuttlingen

Telefon: 07461 941-114

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

