Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Bad Dürrheim,Oberbaldingen) Einbruch in Grundschule

Bad Dürrheim (ots)

Bislang unbekannte Täter brachen im Zeitraum von Freitagmittag bis Samstagmorgen in die Grundschule Ostbaar ein. Sie beschmieren einen Schreibtisch mit einem pinkfarbenen Stift und gießen eine Flüssigkeit, wahrscheinlich Reinigumgsmittel, in einem Klassenzimmer aus. Außerdem öffneten sie gewaltsam eine Klassenzimmertür, wodurch der hölzerne Rahmen beschädigt wurde. Aus einer Getränkekiste entwenden sie zudem drei Flaschen Mineralwasser. Ob noch andere Sache geklaut wurden, ist bislang noch unklar. Der angerichtete Sachschaden beläuft sich auf circa 500 Euro. Hinweise bitte an die Polizei Bad Dürrheim, Tel. 07726/93948-0.

