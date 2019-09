Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Zimmern ob Rottweil) Auffahrunfall an Ampelkreuzung

Zimmern ob Rottweil (ots)

Bei Regenwetter ist am Sonntagmittag eine 36-jährige Citroen-Fahrerin an der Abzweigung von der B462 auf die B14 einer 60-Jährigen hinten aufgefahren und hat dabei einen Schaden von insgesamt rund 8.000 Euro verursacht. Die 60 Jahre alte Frau war mit ihrem Skoda unterwegs, als sie an der Kreuzung, bedingt durch eine rote Ampel, anhalten musste. Dies bemerkte die, ihr folgende, 36-Jährige zu spät, sodass es zum Zusammenprall beider Fahrzeuge kam. Sowohl die Unfallverursacherin, als auch die Geschädigte blieben unverletzt. Der Wagen der Unfallverursacherin erlitt Totalschaden und musste abgeschleppt werden.

