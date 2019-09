Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Tuttlingen, Möhringen) Einbruch in Bauernhaus

Tuttlingen (ots)

In der Zeit von Samstagabend, 18 Uhr, bis Sonntagmittag, 13.30 Uhr, sind unbekannte Täter über eine Hintertür, eines als Abstellkammer genutzten, Bauernhauses in der Eßlinger Straße eingebrochen. Zudem war von den Unbekannten eine Fensterscheibe eingeschlagen worden. Im weiteren Verlauf der Tat wurden sämtliche Innenräume des Hauses durchsucht und verwüstet hinterlassen. Nachdem die Täter nichts gefunden hatten, was für sie von Interesse war, ließen sie von dem Gebäude ab. Die Polizei Tuttlingen (07461 941-0) hat entsprechende Ermittlungen eingeleitet und nimmt sachdienliche Hinweise entgegen.

Rückfragen bitte an:



Thomas Kalmbach

Polizeipräsidium Tuttlingen

Telefon: 07461 941-114

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell