Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Emmingen-Liptingen) Qualmender Bauschuttcontainer löst Feuerwehreinsatz aus

Emmingen-Liptingen (ots)

Ein qualmender Bauschuttcontainer in der Heudorfer Straße in Emmingen-Liptingen hat am Samstagmittag einen Feuerwehreinsatz ausgelöst. Die Feuerwehr, die mit vier Fahrzeugen und 15 Mann angerückt war, löschte den Container. Laut dem Einsatzleiter sei es jedoch lediglich zu einer sehr starken Rauchentwicklung gekommen, ein Brand sei nicht entstanden. Auch kam es zu keinem Schaden an dem Container. Ein vor Ort Arbeitender hatte den Einsatz wohl ausgelöst - er hatte eine Zigarettenkippe in den Container geworfen.

