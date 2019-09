Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Spaichingen) Geparktes Auto zerkratzt

Spaichingen (ots)

Am Sonntagmorgen ist einer 20-jährigen Anwohnerin der Webergasse in Spaichingen ein Mann aufgefallen, der einen dort befindlichen Müllcontainer durchwühlt und einige Dinge daraus entnommen hat. Nachdem die Zeugin den Mann ansprach, entfernte dieser sich. Als die 20-Jährige in der Folge zu ihrem, neben dem Abfallcontainer geparkten, VW Golf kam, stellte sie im Bereich des vorderen linken Kotflügels einen Kratzer fest. Die Geschädigte ist sich sicher, dass dieser von dem im Müll Suchenden verursacht wurde. Am VW Golf entstand Sachschaden in Höhe von rund 100 Euro.

