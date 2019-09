Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Horb a.N.)VW Scirocco gestreift - Polizei sucht Unfallflüchtigen

Horb a.N. (ots)

Am Montagmittag hat ein unbekannter Autofahrer in der Schillerstraße einen parkenden VW Scirocco gestreift. Der Sportwagen stand zwischen 12.30 Uhr und 12.40 Uhr gegenüber dem Pizza Kebap Haus Schillerecke. Der Unfallverursacher fuhr in dem Zeitraum in Richtung Christopherusbrücken und streifte den VW am Außenspiegel. Es entstand Sachschaden in Höhe von zirka 400 Euro.

Der Geschädigte meldete den Unfall bei der Polizei, nachdem sich der Verursacher aus dem Staub grmacht hatte. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Unfallflüchtigen geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Horb zu melden (Telefon 07451 96 0).

