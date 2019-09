Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Horb a.N.) Automatenknacker klauen Geld

Horb a.N. (ots)

In der Nacht zum Sonntag haben unbekannte Täter in einer Gaststätte an der Ecke Gutermannstraße/Bildechinger Steige drei Automaten geknackt und geleert.

Nach 2.30 Uhr stellten die Täter eine Leiter unter das Toilettenfenster und stiegen hinauf. Sie brachen das Fenster auf kletterten hinein. In der Gaststätte hebelten die Einbrecher die drei Automaten auf und entnahmen das Geld. Die weitere Suche nach Barem im Thekenbereich blieb erfolglos. Es entstand Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro.

Von den Tätern fehlt bisher jede Spur. Sollte Jemand verdächtige Beobachtungen gemacht haben, bittet die Polizei um Kontaktaufnahme unter der Rufnummer 07451 96 0.

