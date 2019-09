Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (St. Georgen) Unfall zwischen Radler und Pkw

St. Georgen (ots)

Ein 57-jähriger Mercedes-Kombi-Fahrer nahm am Sonntagmittag, gegen 13.45 Uhr, einem Radfahrer an der Einmündung der Landstraße 175 in die Bundesstraße 33, auf Höhe des Klosterweihers, die Vorfahrt. Der Radler stürzte und zog sich Verletzungen zu. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 2.500 Euro.

Rückfragen bitte an:



Michael Aschenbrenner

Polizeipräsidium Tuttlingen

Pressestelle

Telefon: 07461 941-110

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell