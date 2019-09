Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Villingen-Schwenningen) Unfallflucht nach Überholvorgang - Verursacherfahrzeug ermittelt - Fahrereigenschaft noch unklar

Villingen-Schwenningen (ots)

Der bislang unbekannte Fahrer eines Alfa Romeo überholte am Sonntagabend, gegen 23.45 Uhr, eine Toyota Yaris Fahrerin auf dem Nordring, in Richtung Villingen. Zuvor war der Unfallverursacher dicht aufgefahren und hatte mehrmals die Lichthupe betätigt. Beim Überholen kam es zu einer Kollision zwischen den Fahrzeugen. Ohne Anzuhalten fuhr der Alfa-Fahrer weiter. Da sich die Geschädigte und ihre Beifahrer das Kennzeichen des flüchtigen Alfas merken konnten, wurde der Halter noch in der Nacht ermittelt. Unklar ist bislang noch, wer den Alfa Mito zum Unfallzeitpunkt steuerte. Die Ermittlungen der Polizei Villingen, Tel. 07721/601-0, dauern an. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden am Pkw der Geschädigten beläuft sich auf circa 1.500 Euro.

Rückfragen bitte an:



Michael Aschenbrenner

Polizeipräsidium Tuttlingen

Pressestelle

Telefon: 07461 941-110

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell