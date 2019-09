Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Triberg) Pkw mit Anhänger kommt auf nasser Fahrbahn ins Schleudern und kippt um

Triberg (ots)

Ein 62-jähriger Renault-Fahrer mit Anhänger geriet am Sonntagabend, gegen 18.10 Uhr, auf der Bundesstraße 33, von Triberg in Richtung Offenburg fahrend, im Bereich einer scharfen Rechtskurve beim so genannten "Hohen Fels" nach rechts von der Fahrbahn ab, prallte gegen eine mit einem Drahtnetz gegen Steinschlag gesicherte Felswand und kippte schließlich auf die linke Fahrzeugseite. Der Anhänger wurde vom Pkw abgerissen, drehte sich und kam unterhalb des Zugfahrzeuges zum Liegen. Die fünf Auto-Insassen erlitten leichte Verletzungen. Da nicht alle das auf der Seite liegende Fahrzeug verlassen konnten, musste die Feuerwehr eingreifen und sie befreien. Während der Unfallaufnahme blieb die Bundesstraße bis gegen 19.45 Uhr gesperrt. Zum Unfallzeitpunkt herrschte leichter Nieselregen, die Fahrbahn war nass. Der 62-Jährige stand nicht unter Alkoholeinwirkung. Offenbar war er auf der Gefällstrecke mit nicht angepasster Geschwindigkeit unterwegs. Der Sachschaden an Pkw, Anhänger und Drahtnetz beläuft sich auf circa 7.500 Euro.

