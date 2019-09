Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Seewald) 16-jähriger Rollerfahrer stürzt in Besenfeld

Seewald (ots)

Am Sonntagmittag ist in der Nagoldtalstraße ein 16-Jähriger mit seinem Motorroller gestürzt. Er blieb unverletzt.

Gegen 14 Uhr startete der Jugendliche von zu Hause, um einen Bekannten zu besuchen. Er fuhr bei Regen ohne Helm los, was seine Sicht zusätzlich beeinträchtigte. Deswegen übersah er auf seiner Fahrstrecke zwei parkende Autos. Folge war, dass er gegen das eine Auto prallte und danach gegen das andere stürzte. Der Junge blieb glücklicherweise unverletzt. Vor Ort stellte die Polizei fest, dass er keinen Führerschein für den Roller hat und an dem Motorroller ein falsches Versicherungskennzeichen angebracht ist. Deswegen drohen dem 16-Jährigen Anzeigen wegen mehrerer Delikte. An seinem Zweirad entstand ein Schaden in Höhe von zirka 500 Euro.

Rückfragen bitte an:



Thomas Kalmbach

Polizeipräsidium Tuttlingen

Telefon: 07461 941-114

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell