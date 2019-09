Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Loßburg) Audi kommt von Fahrbahn ab

Loßburg (ots)

In der Steinbruch-Kurve (B294) kurz vor Loßburg ist am Sonntagnachmittag ein Audi von der Straße abgekommen. Es entstand Sachschaden.

Der 18-jährige Fahrer des Cabriolets fuhr gegen 17.10 Uhr zu schnell in die scharfe Kurve. Deswegen kam er nach rechts von der Fahrbahn ab, überfuhr eine Baustellenbarke und ein Verkehrsschild, bevor er auf der Straße stehen blieb. An dem Audi entstand Sachschaden in Höhe von zirka 12.000 Euro Der junge Fahrer blieb unverletzt.

