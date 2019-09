Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Eutingen) Unfallflucht am Kreisverkehr "Alter Bahnhof"

Eutingen (ots)

Am Kreisverkehr "Alter Bahnhof" sind in der Nacht zum Sonntag zwei Autos zusammengestoßen. Es entstand Sachschaden. Der Verursacher machte sich aus dem Staub.

Kurz nach 3 Uhr fuhr ein unbekannter PKW aus Richtung Rohrdorf in den Kreisverkehr hinein. Im Kreisel befand sich zu der Zeit bereits ein Mercedes, der quer vor dem anderen PKW in Richtung Ausfahrt "Alter Bahnhof" fuhr. Entweder aus Unachtsamkeit oder wegen einer Fehleinschätzung erwischte der Fahrer des unbekannten Personenkraftwagens den Mercedes beim Einfahren noch an der hinteren Stoßstange. Das Auto mit dem Horber Kennzeichen fuhr danach ohne anzuhalten weiter. An dem Mercedes entstand Sachschaden in Höhe von zirka 1500 Euro. Der Geschädigte meldete den Unfall beim Polizeirevier Horb. Dort wird wegen Fahrerflucht ermittelt.

Wer sachdienliche Hinweise zum Unfallverursacher geben kann wird gebeten, sich an die Polizei zu wenden (Telefon 07451 96 0).

Rückfragen bitte an:



Thomas Kalmbach

Polizeipräsidium Tuttlingen

Telefon: 07461 941-114

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell