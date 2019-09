Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Haigerloch) Einbrecher klauen Stromaggregat aus Schuppen

Haigerloch (ots)

Unbekannte Einbrecher haben in der Nacht zum Sonntag aus einem an der B463 nordöstlich von Gruol stehenden Schuppen ein Stromaggregat gestohlen. Einen weiteren Schuppen versuchten sie aufzubrechen.

Die Täter brachen an einem der im Gewann "Taläcker" stehenden Schuppen das Vorhängeschloss vom Tor ab. In der Remise stand ein Stromaggegat der Marke "Güde", das die Diebe entwendeten. An der benachbarten Scheune, die anders gesichert war, hebelten sie vergebens am Torrahmen. Es gelang den Gaunern nicht, in den Holzbau einzudringen. Auch dem oberhalb der beiden Schuppen gelegenen Wildtiergehege statteten die Täter einen Besuch ab. Der Zaun war an mehreren Stellen beschädigt, das Gehege offen. Aus dem Lager fehlte jedoch nichts. Die Tiere waren alle noch da. Insgesamt entstand ein Schaden in Höhe von mindestens 800 Euro.

Der Polizeiposten Haigerloch ermittelt in der Sache. Wer verdächtige Wahrnehmungen im Bereich des an der Bundesstraße gelegenen Gewanns "Taläcker" gemacht hat wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden (Telefon 07474 95008 0)

Rückfragen bitte an:



Thomas Kalmbach

Polizeipräsidium Tuttlingen

Telefon: 07461 941-114

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell